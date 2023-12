Verdensmester i brætspil jagter historisk mål

Prototypen på ideel spiller

Det er langt fra tilfældigt, at det lige netop skulle være i år, at Christian Munk-Christensen knækkede koden til at vinde en stor individuel turnering.

Det fortæller Dansk Backgammon Forbunds formand.

- Christians analytiske evner er virkelig gode, og han er meget dedikeret. Han arbejder målrettet på at blive bedre, og så nørder han sine fejl på en måde, som de færreste gør. Det er også årsagen til, at det er i år, at han har vundet sit første individuelle mesterskab. 2023 har bare været Christians år, siger Karsten Bredahl.

Til hverdag arbejder Christian Munk-Christensen som senior project manager i LM Windpower, og her består opgaven i at løse komplekse problemstillinger ved hjælp af sin analytiske sans.

En tilgang som han også tydeligt gør brug af, når han spiller Backgammon.

- At han til hverdag arbejder med tal, mønstre og systemer gør, at han er prototypen på en god Backgammon-spiller. Han har alle forudsætninger for at blive god, og det er han jo bestemt også blevet, siger DBGF-formanden.