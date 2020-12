Vindfølsomme køretøjer frarådes at køre over Lillebæltsbroen

Vinden har fra morgenstunden taget til i sådan grad, at Vejdirektoratet fraråder vindfølsomme køretøjer at køre over Den Nye Lillebæltsbro E20. Det skriver Vejdirektoratet på deres hjemmeside.

Først til aften forventer Vejdirektoratet, at vinden aftager, så vindfølsomme køretøjer igen kan passere broen.

Også Storebæltsbroen bliver frarådet at krydse i et vindfølsomt køretøj, og der er i øjeblikket hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Storebæltsbroen kan lukke helt grundet en storm, der forventes at vare fra klokken 7 til klokken 17. Derfor anbefaler Vejdirektoratet alle trafikanter, der skal krydse Storebælt, at køre uden for den periode.

DMI advarer samtidig om stormende kuling med vindstød op til stærk storm på den jyske vestkyst. I den forbindelse har de udsendt en kategori-1 varsel om voldsomt vejr. Det vil vare fra tidligt søndag morgen indtil søndag aften og forventes at kulminere sidst på formiddagen.