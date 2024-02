Voldsepisoder sker ugentligt, men kommune mener ikke, de har et større problem end andre

Og netop spørgsmålet om, hvad vold er, optager også lederen af området i Fredericia Kommune, Signe Lunn Walls, der er chef for Senior og Sundhed.



- Vold er jo både psykisk og fysisk. Det er også det her med at føle sig krænket af hinandens adfærd, når nogen kommer for tæt på én. Vi definerer ikke sådan, at vi siger, at der skal være blod, eller der skal være våben. Det er jo meget mere et spørgsmål om, at nogle mennesker har en konflikt mellem sig, som gør, at man tydeligt kan mærke, at der er noget ubehag forbundet med, fortæller Signe Lunn Walls.

Hele diskussionen er foranlediget af en situation på et plejehjem i Kolding, hvor en 74-årig dement mand er sigtet for at have slået en ældre kvinde ihjel på et plejehjem.