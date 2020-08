Voss-grunden i Fredericia får et løft

Et nyt Fæstningsanlæg til gavn for Fredericias historie og byens turisme, er en af de planer, som har været foreslået i forbindelse med Fredericia Kommunes køb af Voss-grunden tilbage i februar.

Flere andre ideer har også været nævnt, og nu er kommunen så klar med en plan for området.

Der er afsat fem millioner kroner på det udvidede anlægsbudget til projektet, som kommer til at munde ud i et grønt område, nye hegn og en midlertidig parkeringsplads.

Tiltrængt overhaling

Byens borgmester Jacob Bjerregaard (S) glæder sig over, at området nu får en tiltrængt overhaling.

- Jeg og mange andre har været stærkt optaget af at få det her forskønnet. Så det man møder, når man kommer ind gennem volden er et grønt og lækkert Fredericia. Nu laver vi en midlertidig løsning, hvor vi får det shinet op, siger borgmesteren

Grunden husede i sin tid en af Fredericia mest kendte virksomheder Voss, som siden kom til at hedde Elektrolux. Efter lukningen af fabrikken i 2007 stod bygningerne i en årrække forladte hen, før de blev revet ned i 2015.

Siden da har grunden stået tom, men efter kommunens køb af området for 31,5 millioner kroner, bliver det altså nu forskønnet til glæde og gavn for byens borgere.

Historisk formidling

På sigt håber Jacob Bjerregaard, at Voss-grunden kan komme til at spille en rolle i formidlingen af Fredericia historie.

- Det ligger jo lige op ad volden, så derfor er det oplagt, at Fredericias historie bliver tænkt ind i helhedsplanen. Nogle har talt om et fæstningscenter, men der er flere ting på bordet, og det skal vi have en god drøftelse omkring, siger borgmesteren.