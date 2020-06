Anna Lise fik sine ti sekunder med statsministeren

I dag var statsministeren på genforeningsvisit flere steder i det syd- og sønderjyske. I Christiansfeld ventede en meget spændt Anne Lise Andersen på, at fortælle Mette Frederiksen sin mening om hende og regeringen.

Nerverne var ude på tøjet, og smilet stort, da TV SYD fangede Anne Lise Andersen foran Genforenings- og Grænsemuseet på genforeningsdagen. Statsminister Mette Frederiksen (Soc. dem.) var på vej, og Anna Lise Andersen håbede inderligt at få lov til at se hende – og måske endda snakke med hende. Det er nemlig første gang nogensinde, at der var en chance for det.

- Det er en stor begivenhed, og det betyder rigtig meget for mig. Jeg føler mig som en del af det danske samfund, så det er noget, som jeg interesserer mig meget for, siger Anna Lise Andersen, der har rødder i Vietnam.

Anna Lise Andersen har boet 10 år i Christiansfeld og er ejer af et rengøringsfirma, der gør rent på museet. Hun fortæller, at det betyder meget, at statsministeren har valgt at markere Genforeningen og lægge vejen forbi Christiansfeld.

- Det kan ikke beskrives. Jeg er så stolt. Jeg bor lige her, hvor der for 100 år siden fandt en stor begivenhed sted for det danske samfund og Danmark. Jeg kan ikke være mere stolt.

Da muligheden bød sig, slog Anne Lise Andersen til. I videoen ovenfor, kan du se, hvordan hun fik held til at tale til Mette Frederiksen.

Museet ligger ved den gamle grænseovergang, hvor Christian 10. red over i 1920 på sin hvide hest. Under sit besøg mandag på museet plantede Mette Frederiksen en kongeeg.