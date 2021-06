Et maleri, en kjole og en saddel: Ikoniske symboler fra Genforeningen vises frem

Det er en 9-årig pige, som pludselig under den ikoniske ridetur bliver en del af den historiske dag.

- Efter kongen er reddet et lille stykke ind i Sønderjylland, stopper han op ved en kvinde, der står med en 9-årig pige på armen. Kongen spørger om han må låne pigen, som skræmt får en kort ridetur med kongen på hesten. Alle oplevede det som et symbolsk øjeblik, siger han om episoden.

Royalt besøg

Maleriet, sadlen og kjolen er blot nogle af de ikoniske symboler i udstillingen, som fortæller om den historiske begivenhed.

- Genforeningen er et meget stort højdepunkt i det sønderjyske. Derfor er det jo dejligt, at vi kan vise nogle af de markante genstande frem, som bærer og formidler den historie, siger museumsinspektøren.

Årsagen, til at symbolerne nu bliver vist frem, er royalt besøg i det sønderjyske. Med et års forsinkelse vil Kongehuset søndag markerer 100-året for Genforeningen.

Dronning Magrethe, kronprins Frederik og prins Christian vil tage selv samme tur ved den gamle grænse, som dronningens farfar gjorde i 1920.