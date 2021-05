Genforeningen markeres i København med sønderjysk "indfødsretsprøve"

Få et sønderjysk pas

På ambassadepladsen er der mulighed for at ansøge om et sønderjysk pas. Men det kræver, at man består en sønderjysk "indfødsretsprøve". Består man prøven, udløser det rabatter til en række sønderjyske seværdigheder.

