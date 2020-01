Genforeningsbussen er klar til stort roadshow

Hvis de unge ikke kommer til genforeningen, så skal genforeningen nok komme til dem.

Derfor ruller Genforeningsbussen 2020 i de kommende måneder ud til en masse skoler og gymnasier for at præsentere et roadshow, der handler om identitet, sprog og historie.

85 busser har booket et besøg af bussen, og inden den ruller ind i skolegården, har klasserne arbejdet med fire forskellige temaer indenfor blandt andet historie, samfundsfag og billedkunst.

- Vi vil rigtig gerne have, at de går herfra med en oplevelse, og at det blive en dag, hvor det er anderledes.

- De skal også mærke, at det er et jubilæumsår, fortæller projektleder Helle Nordentoft fra Museum Sønderjylland til TV SYD.

Bussen er fyldt op med formidling. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Men bussen er også på landevejen i mange af weekenderne. Her vil den være til stede ved forskellige folkelige events over hele landet.

Læs mere om Genforeningsbussen 2020 her.

Første gang bliver på afstemningsdagen den 10. februar, hvor den holder i Christiansfeld.