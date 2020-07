"Kongen" krydsende grænsen ved genforeningsmarkering

Det var ikke et medlem af kongefamilien, der fredag krydsede en grænse på sin hvide hest.

Men folk, der opholdt sig i nærheden af den gamle grænseovergang ved Christiansfeld, må alligevel have fået visse assosiationer, til kong Christian den 10. kendte genforeningsridt for præcis 100 år siden.

Det er da lidt skægt, at vi kan være med til at markere det. Når hesten tilmed er hvid, kan det jo ikke være bedre. Knud Jessen, hesteejer

Klokken lidt over 12 red et lille følge på syv islandske heste med ryttere nemlig over grænseovergangen. Heriblandt en kridhvid ganger ved navn Fylkier, som faktisk betyder konge på islandsk.

- Det er da lidt skægt, at vi kan være med til at markere det. Når hesten tilmed er hvid, kan det jo ikke være bedre, siger hestens ejer Knud Jessen fra Agerskov, som selv var hoppet i sadlen.

Den hvide islænder Fylkier krydsede fredag den gamle grænseovergang ved Christiansfeld. Fylkier er væsentlig mindre end den hest, Christian den 10. red på i 1920, mens dens navn betyder ikke desto mindre konge på islandsk. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

Han deltager i dagens ridt sammen med islænderklubben Fengur. Men det er ikke kun passionen for de islandske heste, der har fået ham i sadlen denne fredag.

Et fælles folk

- Jeg er ikke født sønderjyde, men har boet hernede i snart 25 år. Jeg synes, det er værd at markere, at man på så fredelig vis kan leve med hinanden her i grænselandet. Vi er godt nok to nationer, men vi er et fælles folk, siger Knud Jessen.

Læs også Mænd døde af glæde, og pigen på hesten var skrækslagen, men spådommen gik i opfyldelse

Det er Tage Hansen, der har taget initiativ til dagens ridt. Det omskiftelige juli-vejr passer ifølge ham perfekt til lejligheden.

- Det har været lidt småregn. Når man ser på filmoptagelsen fra for 100 år siden, så var der heller ikke solskin den dag Christian den 10. krydsede grænsen, så det passer meget fint, siger Tage Hansen.