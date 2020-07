Mænd døde af glæde, og pigen på hesten var skrækslagen, men spådommen gik i opfyldelse

I dag er det præcist 100 år siden, at kong Christian 10. red ud for at skabe en mytisk fortælling. Planen skulle være med til at redde kongehusets eksistens.

Råbene gav genlyd mellem de fire palæer omkring Amalienborg Slotsplads.

- Ned med Christian, republik, republik, lød det fra folkemængden ude på pladsen, mens kong Christian 10. med stigende bekymring lyttede med inde bag slottets mure.

Risikoen for at en revolution ville rulle over Danmark var overhængende, og monarken risikerede at ende i eksil, eller det der var værre.

Danmarks konge vil komme ridende på en hvid hest, der vil vade i blod i gaderne Fanny Enge, spåkone

Hvis nogen havde fortalt folkene på slotspladsen, at kongen om tre måneder ville opnå noget nær kultstatus i befolkningen, havde de næppe troet på det.

Det var i påsken 1920, og ude på slotspladsen var folk rasende over, at kong Christian 10. havde fyret regeringen.

Han var nemlig ikke den store demokrat - i hvert fald ikke når det kom til, hvor rigets grænser skulle gå.