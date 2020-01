Nu kører talkshowkaravanen – første show er allerede udsolgt

Man opdager den ikke, hvis man ikke gør sig umage, når man kører ad de små landeveje gennem den smukke natur her i vores del af landet; den gamle grænse. Den, der for 100 år siden adskilte Danmark fra Tyskland. Langs Kongeåen løb den, og indtil Genforeningen i 1920 boede flere tusinde danskere således syd for grænsen, udenfor deres hjemland.

Men en folkeafstemning i foråret 1920 skulle ændre Danmark. Nordslesvig blev igen dansk, og grænsen kom til at gå der, hvor den ligger i dag. I år er det 100 år siden, Danmark blev genforenet med Sønderjylland, og derfor markeres denne historiske begivenhed over hele Danmark og ligeledes i Tyskland året igennem.

På turné rundt i landsdelen

TV SYD turnerer rundt i vores region med syv forskellige talkshows, der belyser flere forskellige aspekter af Genforeningen fra dengang for 100 år siden til nu. Det er historien om et område, der har oplevet mangt og meget.

- Jeg synes, grænselandet er en glæde. Det er interessant. Du kan ikke leve dit liv her i grænselandet uden, at du på et tidspunkt står over for spørgsmålet; Hvem er du – og hvad går du ind for? Det giver et udsyn at leve her, som jeg nogle gange godt kunne unde at danskere udenfor Sønderjylland også fik lov til at opleve, fortæller vært på de syv talkshows, Søren Vesterby.

Onsdag aften skydes rækken af talkshows i gang. På Folkehjem i Aabenraa vil gæster sætte fokus på forholdet hen over den dansk-tyske grænse, ligesom de vil forsøge at tegne et portræt af den markante politiker, H. P. Hanssen, som dengang for 100 år siden havde en stor del af æren for, at folkeafstemningen blev en realitet.

- Jeg forventer ikke, at vi på en enkelt aften kan finde alle svarene på det komplicerede slesvigske spørgsmål, og mindre kan også gøre det. Hvis bare vi går fra Folkehjem med en god fornemmelse af det fantastisk interessante grænseland, vi bor i, så er jeg glad, siger Søren Vesterby.

Du kan se talkshowet på TV SYD+ klokken 19.55 i aften.