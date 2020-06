Ny Genforeningssang kommer med i Højskolesangbogen

I anledning af 100-årsdagen for Genforeningen den 15. juni 2020 har Grænseforeningen bestilt en ny sang, der skal fejre jubilæet. Og den er nu fundet værdig til at komme med i Højskolesangbogen, som generationer af højskoleelever har slidt i laser gennem tiden.

- Begivenheder i samfundet skal afspejle sig i brugen af vores folkekultur, så vi kan synge om dem og holde dem levende. Derfor er vi meget glade for, at der netop kommer en ny sang om Genforeningen med i den kommende udgave af Højskolesangbogen, siger Rasmus Borring, forlagsredaktør i Folkehøjskolernes forening.

'Hver Dag en ny Dag' hedder den nye sang, og teksten er skrevet af forfatter Pia Juul, og melodien er komponeret af højskolelærer Marianne Søgaard.

- Vi er meget glade for at kunne præsentere denne nye sang i år, hvor vi markerer 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark, men hvor så meget er blevet aflyst på grund af corona. Heldigvis kan vi stadig synge sammen, og det håber vi, at man vil gøre rundt omkring i hjemmene på arbejdspladsen og ved de genforeningsarrangementer, der forhåbentligt snart kan finde sted igen, siger Marie de Fine Licht, souschef i Grænseforeningen.

Ovenfor kan man se sangen, og helt i tidens ånd er koret gået virtuelt, så eleverne på Silkeborg Højskole, der fremfører sangen, ikke er fysisk sammen.

Grænseforeningen Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.

Den nye Højskolesangbog udkommer den 12. november 2020. Den vil indeholde 601 sange, hvoraf 150 er nye. Den nye Højskolesangbog er den 19. af sin slags, og den seneste er fra 2006.