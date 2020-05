Se “Gæstebuddet i Gram”: - Jeg glemmer aldrig den her aften.

Det er ikke engang tre måneder siden, men alligevel var det en helt anden tid. Den sidste søndag aften i februar skete der noget ganske usædvanligt i Gram Kirke, da Det Kongelige Teater rykkede ind i den sønderjyske by med "Fortællingen om et gæstebud".

Det var før håndtrykket blev sendt i skammekrogen, før forsamlingsforbuddet og før kirkerne lukkede ned.

Alle pladser var udsolgt til gæstebuddet, og både deltagere og publikum var sammen om en usædvanlig aften. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Så da klokken slog 18 søndag den 23. februar var Gram Kirke stuvende fuld af et forventningsfuldt publikum og af 12 særligt inviterede og stærke personligheder fra området, der stod overfor en aften, som de fleste af dem nok sent vil glemme. Også TV SYD var med i Gram Kirke og nu får alle mulighed for at komme med rundt om bordet i udsendelsen “Gæstebuddet i Gram”, som har premiere på TV SYD Kr. Himmelfartsdag og som også kan ses her på TV SYD Play og her på siden ved at klikke på videoen øverst i artiklen.

Yngste deltager nogensinde

- Jeg glemmer aldrig den her aften. Jeg vil fortælle om den til mine børn, siger den 14-årige pige Avrin Nabo, da TV SYD taler med hende sent om aftenen i kirken. Hun er den yngste deltager nogensinde i “Fortællingen om et gæstebud”, der blev skabt for fire år siden og kun opføres lejlighedsvist. Det er en moderne fortolkning af Karen Blixens historie om “Babettes gæstebud” - ikke af skuespillere, men af folk med vidt forskellige baggrunde, aldre og livssituationer.

Avrin Nabo (t.v.) i selskab med Søren Ryge Petersen og Ingrid van den Hengel. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Sønderjyske berømtheder til bords

Foruden Avrin Nabo var 11 andre stærke personligheder med tilknytning til lokalområdet og Sønderjylland med om det flot dækkede bord i Gram Kirke. Blandt andet komikeren Thomas Warberg, der er opvokset i Toftlund og rapperen Per Vers, der i sin tid gik på Gram Skole. Akkurat som 8.-klasses eleven Avrin Nabo gør det i dag.

Også den havekyndige tv-vært Søren Ryge Petersen og sangerinden Rikke Thomsen var blandt deltagerne i gæstebuddet ligesom sognepræsten i Gram, Johannes Engholm Gjesing, også havde en naturlig plads om bordet.

Rikke Thomsen fortalte om at forfølge sine drømme. I en ung alder kastede hun sin kærlighed på guitar og sang - inspireret af sin musiklærer. Nu har hun fået sit gennembrud med sønderjyske sange og spiller koncerter rundt om i hele Danmark. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Opløftet stemning rundt om bordet til gæstebuddet i Gram. Foto: TV SYD

Selvom der er gået næsten tre måneder, står aftenen stadig meget klart i erindringen hos komikeren Thomas Warberg, der flyttede fra Toftlund for cirka 15 år siden:

- Jeg synes, det var en overraskende og god aften. Man havde stablet noget ret skægt på benene, og det er sjældent, at man er til et middagsselskab, hvor der er så stærkt et tema, siger Thomas Warberg til TV SYD og fortsætter:

- Jeg sad ved siden af Avrin, og hun fortalte en både forfærdelig, men også sjov historie om en mand, der fulgte efter hende. For den var også fortalt med humor, og det endte med at give en god stemning i salen, siger komikeren, der også selv fik kirkerummet til at runge af latter, da han bevægede sig ud i kunsten at balancere mellem sladder og bagtaleri i en improviseret samtale hen over bordet med Grams poetiske bysbarn, rapperen Per Vers.

Komikeren Thomas Warberg, der er opvokset i Toftlund tæt på Gram, var blandt de 12 inviterede gæster. Foto: Rune Nygaard, TV SYD

Warberg: - Nu er jeg jo blevet kongelig skuespiller!

Komikeren Thomas Warberg, der, udover selv at optræde i tv-shows og på scener rundt i landet, også er indehaver af sin egen comedy-club i København, havde i forvejen et rimelig godt kendskab til Karen Blixen og anbefaler andre at læse fx 'Babettes gæstebud':

- Den er faktisk ret hurtig at læse, og så kan man jo sætte hak ved, at man har læst Karen Blixen, lyder det fra Warberg, der også konstaterer, at han alene på baggrund af aftenen i Gram nu kan føje en fornem titel til CV'et:

- Nu kan jeg jo så kalde mig for "kongelig skuespiller"! Hvem havde troet det? Det skulle min gamle uddannnelsesvejleder da bare vide, joker Thomas Warberg.

Unik forestilling

Det Kongelige Teater har i samarbejde med scenekunstplatformen OPE-N udviklet en helt særlig aften i krydsfeltet mellem mad- og virkelighedsteater. “Fortællingen om et gæstebud” hedder forestillingen, hvor deltagerne ikke er skuespillere og heller ikke har replikker. De bidrager hver især til samtalen rundt om bordet med deres egne fortællinger ud fra nogle emner, som også var temaer i Blixens fortælling “Babettes gæstebud”. For eksempel det at kæmpe, frygte, miste eller drømme. Det hele bliver bundet sammen af skuespiller Henrik Birch, der ikke spiller skuespil, men er aftenens toastmaster:

Film- og teaterskuespiller Henrik Birch var aftenens toastmaster i Gram Kirke. Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD

- Vi har lavet rammen og inviteret gæsterne, og så ved vi ikke, hvad de kommer til at spille ind med. Så det er altid spændende for os også, siger Henrik Birch, kort før aftenen begynder.

02:13 Rapperen Per Vers rejste sig for at tage ordet og rappe et par vers om sit værste og bedste måltid. Luk video

Virkelighedens Babette

Han er den eneste i kirken, der har prøvet at være med før. Alle gæsterne om bordet er kun med een aften, så derfor er to gæstebud aldrig ens. Og hver gang er der også en ny kok, der laver mad til selskabet. I Gram er det kokken Nabil Alkhatib, der står for maden, der stammer fra hans hjemstavn i Syrien. Han er flygtning, og på den måde er der en klar parallel til historien om “Babettes Gæstebud”, hvor kokken Babette også måtte flygte fra sit hjemland, Frankrig.

Kokken Nabil Alkhatib stod for gæstebuddets festmåltid med retter fra sit hjemland Syrien. Foto: Frank Blauenfeldt, TV SYD

I TV SYD-programmet “Gæstebuddet i Gram” følger man især to af de deltagere, der ikke er vant til at stå i spotlightet. Udover skoleeleven Avrin Nabo kommer programmet også tæt på landmanden Ingrid van den Hengel. Som ung rejste hun til Danmark fra Holland for at søge lykken i dansk landbrug.

- Sikke nogle mennesker, jeg mødte den aften. Det har beriget mig, siger Ingrid van den Hengel her tre måneder efter. Hun var i forvejen en stor fan af Karen Blixen og derfor også meget stolt over at få muligheden for at være med:

“Den smukkeste udgave af sønderjysk!”

- Jeg var slet ikke klar over, hvad der skulle ske, men det var simpelthen så sjovt og spændende. Jeg blev helt “high”, griner den sønderjyske landmand, hvis accent utvivlsomt afslører hendes hollandske baggrund, hvilket også skaber en særdeles morsom situation med tv-værten Søren Ryge Petersen undervejs i gæstebuddet:

“Det er den smukkeste udgave af sønderjysk jeg har hørt!”, lyder det fra tv-værten, da han rejser sig for at tage ordet.

- Det er nok det mest usædvanlige, jeg har oplevet i mit liv af borddamer. En yndig syrisk teenager til den ene side. Og så en hollandsk kvinde...som er kvægbonde...og så snakker hun sgu’ sønderjysk!, forklarer han med undrende begejstring efter gæstebuddet.

Den sønderjyske landmand Ingrid van den Hengel flyttede i en ung alder til Danmark fra Holland. Foto: Rune Nygaard, TV SYD

Alle har en historie

Gæstebuddet varede omkring tre en halv time og samtalen omkring bordet bevægede sig rundt på en måde, så flere af deltagerne efterfølgende har bemærket, at hele følelsesregisteret kom i spil:

- Det var meget hjertevarmt, og der var plads til både grin og gråd, fortæller billedkunstner Anette Lynggaard fra Gram, der også var med om bordet. Hun fortalte meget ærligt om det at miste og sørge. En proces hun gik igennem både som teenager, da hun mistede sin far og senere i livet, da hun mistede sin mand og pludselig blev alenemor. En personlig beretning som hun ikke var beklemt over at skulle dele med andre.

- Jeg var meget taknemmelig for at være med, og man havde virkelig lyst til at spørge alle om noget mere, fortæller hun i dag.

Billedkunstner Anette Lynggaard fra Gram var en af de 12 deltagere til gæstebuddet. Foto: Rune Nygaard, TV SYD

Også Thomas Warberg ser tilbage på aftenen med begejstring, hvor han sad til bords med 11 andre personer, der hver især gav noget af sig selv:

- Man kan godt sige, at alle har en historie. Det er interessant, hvor mange vilde historier der er rundt om bordet, siger han.

Gæstebud markerer Genforeningen

I anledningen af Genforeningen blev der i februar og marts afholdt i alt fire gæstebud med Henrik Birch som toastmaster, akkompagneret af musikere af Esbjerg Ensemble. Foruden det i Gram var det også på Fuglsang Bryggeri i Haderslev, Hostrup Præstegård og i Valsbøl lige syd for grænsen. Til september slår Henrik Birch så igen på glasset til et sidste genforenings-gæstebud som kan opleves ved Garnisonskirken i København. Læs mere på Det Kongelige Teaters hjemmeside.

