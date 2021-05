Sønderjyske sange gav pladekontrakt: En kærlighedserklæring til 'uuddannet' sprog

Sønderjylland har en fundamental plads hos Rikke Thomsen, der fortæller, at hun aldrig har tænkt over, at der var en fysisk grænse mellem Danmark og Tyskland.

- Jeg kan ikke huske, at der var nogen kontrol, at jeg skulle vise pas eller sådan noget, så da genforeningen dukkede op nu her, så er det en positiv fortælling om den grænse, der er vellykket. Det er en historie om, at være bevidst om hvem man er – ikke om man er dansk eller tysk, men at man er sønderjysk, siger hun.

Omve'n Hjemve

Til aftenens Genforeningens show i Schweizerhalle i Tønder kan man høre Rikke Thomsen synge et af sine største hits på sønderjysk.

Sangen kalder hun for Omve'n Hjemve, og det er en sang, hun skrev efter i 10-12 år at have forsøgt sig med engelske sange. På et eller andet tidspunkt, var der bare noget, der gik op for hende - at hun skulle skrive og synge sønderjyske sange.

Da hun blev 16 år flyttede hun fra sin mor i Blans og til sin far i Nordjylland var alt nyt for hende. Hun begyndte i 1.g på et gymnasium, hvor hun ikke kendte andre end sin søster, og prøvede at finde sig til rette i det nordjyske ved at spille koncerter - og hun takker alle, der hjalp hende - men der var noget i hende, som ikke føltes helt som hjemme, fortæller hun.