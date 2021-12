På grund af øget coronasmitte skal soldater ikke længere hjælpe med grænsekontrol

- Den ekstra opgave vil selvfølgelig påvirke vores arbejde. Men da der forventes at være tale om en kortere periode, kan vi midlertidigt omprioritere nogle opgaver og indsatser og dermed løse opgaverne i forbindelse med grænsekontrollen. Vi bestræber os på, at borgerne kommer til at mærke de midlertidige justeringer mindst muligt, siger politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdeling Vest ved Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse



Der vil fortsat være stikprøvevis indrejsekontrol døgnet rundt ved de tre store østlige grænseovergange i Padborg, Kruså og Frøslev og ved de øvrige godkendte grænseovergange samt i togene.