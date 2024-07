Dom i groomingsag: 25-årig mand skal spærres inde på ubestemt tid

Af Helle Eriksen Udgivet 2. jul

Et enigt nævneingeting i Esbjerg har i dag idømt 25-årige Simon Kofoed Larsen forvaring.

Thi kendes for Ret. Simon Kofoed Larsen idømmes forvaring. Sådan lød det tirsdag klokken 13.00, da retsformand Michael Wennicke læste dommen op. Derudover skal Simon Kofoed Larsen betale omkring 630.000 i tortgodtgørelse til 23 af pigerne To af de forurettede piger var til stede i retssalen sammen med deres forældre. Derudover var der få andre tilhørere og fire pressefolk. Simon Kofoed Larsen, der var iklædt hvid skjorte og sorte jeans, kom i retssalen nogle minutter før klokken 13. Han kastede et kort blik ud mod tilhørerne, inden han gik ud for at tale med sin forsvarer. - Sådan så han slet ikke ud dengang, blev der hvisket fra en mor. Herefter satte han sig i midten af rummet.

Da sagen er en nævningesag, er afgørelsen delt op i to dele. En skyldkendelse og så endelig dom. I fredags kendte Retten i Esbjerg Simon Kofoed Larsen skyldig i 62 af de 65 forhold, han var tiltalt for. Blandt andet mener retten, at han er skyldig i fire fuldbyrdede voldtægter og tre voldtægtsforsøg af piger mellem 12 og 15 år. Derudover blev han kendt skyldig i mindst 100 samlejer med børn under 15 år, fordi de skete, inden lovgivningen den 1. marts 2022 blev ændret, så det automatisk blev til voldtægt at have samleje med en mindreårig, hvis man selv er over 22 år.

Hvis du er udsat for grooming: Til børn og unge: Fortæl det til en voksen, du stoler på. Det er svært at komme ud af alene.

Søg råd hos for eksempel Red Barnets SletDet Rådgivning.

Vid at det ikke er din skyld, uanset hvad du har skrevet eller sendt af materiale. Til forældrene: Vær skarp på at få sagt til dit barn, at det kan komme til dig, hvis det oplever noget ubehageligt på nettet.

Fortæl at du ikke bliver vred over, hvis barnet har skrevet med en fremmed på nettet. Du vil bare gerne hjælpe.

Gennemgå privatlivsindstillingerne på barnets telefon og indstil eventuelt, at fremmede ikke kan kontakte barnet via sociale medier.

Vær opmærksom på, at det kan være en barriere for barnet at sige noget højt, fordi det er bange for, at forældrene overreagerer, bliver sure og tager barnets telefon og sociale medier.

Søg råd hos Red Barnets SletDet Rådgivning. Det er også muligt for børn at søge hjælp hos Børns Vilkår via Børnetelefonen på telefonnummer 116111. Kilde: Per Frederiksen, psykolog, Red Barnet Fold ud

Michael Wennicke udtalte fredag, at retten har lagt vægt på pigernes forklaringer, som han og de øvrige to dommere samt seks nævninge finder sikre og troværdige. Omvendt mener de, at Simon Kofoed Larsens forklaring har været utroværdig.

Det er dog ikke meget, han har sagt undervejs i sagen. Når han er blevet spurgt til pigerne og forholdene, har han mest svaret 'det ved jeg ikke', 'det kan jeg ikke huske' eller 'ingen kommentarer'. Retten har i sin afgørelse også lagt vægt på aldersforskellen mellem pigerne og Simon Kofoed Larsen, som i nogle tilfælde har været ti år. Retten lagde også til grund, at Simon Kofoed Larsen har løjet sig yngre overfor pigerne. Anklager Mathilde Teilvang procederede for forvaring, mens forsvarer Brian Werner Lassen mente, at seks et halvt til syv års fængsel var passende.

Dommen blev tirsdag afsagt i retssal 41 i Esbjerg. Foto: Silas Brandt Liliecrona, TV SYD