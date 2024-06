Tiltalt i sag om børneporno havde kontakt til flere tusinde piger

Hun fortalte, at det var anklagemyndighedens opfattelse, at han havde inddelt billedmapper med emojis. Kirsebær var symbol for bryster, fersken for numser og jordbær for blottede kønsdele.

Anklager: - Der er nogle kirsebær. Er det symbol for en bestemt kropsdel?

Tiltalte: - Igen har jeg ingen kommentarer.

Anklager: - Man kan se, at der er en fersken. Er det et symbol for en bestemt kropsdel?

Tiltalte: - Ingen kommentarer. Du behøver ikke læse dem op for hver eneste, for det er det samme svar hver eneste gang, svarede han med irritation i stemmen.



Erkender 14 forhold

Næste retsdag er fredag den 8. marts. Her fortsætter afhøringen af den 24-årige, og anklageren vurderer, at den vil strække sig over fire dage yderligere.

Først på dag syv er det planen, at de første vidner skal afhøres, og i juni falder der dom i sagen.

Den 24-årige erkender 14 af forholdene, som er dem, der handler om besiddelse af seksuelt materiale af pigerne og så et enkelt, som handler om, at han som 15-16-årig har haft samleje med en pige under 15 år "hundredvis af gange" på Bornholm.

Han nægter sig skyldig i de grovere tiltaleforhold, der blandt andet drejer sig om voldtægter, voldtægtsforsøg og trusler.