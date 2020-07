1.500 fans får lov at se Sønderjyskes kamp mod OB

Når Sønderjyske lørdag klokken 18 møder OB, så bliver det med 1.500 tilskuere på tribunerne - og ikke kun de 300, som indtil nu har været det antal, klubben har haft tilladelse til at lukke ind.

- Siden vi fik meldingen sent onsdag, har vi knoklet med at gøre stadion klar til publikum, fortæller en glad Kell Haugaard, marketingschef hos Sønderjyske.

Publikumsrækkerne bliver simpelthen opdelt efter alle myndighedernes forskrifter, så den nødvendige afstand på to meter mellem folk kan overholdes, og adgang til toiletter og ophold bliver inddelt i forskellige zoner, så risikoen for coronasmitte skulle være minimal.

Læs også Gense de smukke billeder: Sønderjyske vinder pokaltitlen

Alle skal kunne føle sig trygge

- Det er meget vigtigt for os at gøre det, så alle kan føle sig trygge på stadion, siger Kell Haugaard, der også håber, at publikumsantallet inden længe vil lempes endnu mere.

- Det er vores håb, at vi kan vise, vi godt kan håndtere det her, og at en fodboldkamp aldrig må være på bekostning af folks sikkerhed, siger han.

Stolt af Sønderjyskes fans

Kell Haugaard er ikke bange for, at publikum har svært ved at opføre sig efter reglerne, som det skete ved pokalfinalen mellem Sønderjyske og AaB på Blue Water Arena i Esbjerg onsdag aften.

Her måtte kampen på et tidspunkt stoppes i 15 minutter, da AaB-fans ikke holdt den nødvendige afstand på tilskuerepladserne.

Læs også 44 AaB-fans blev anholdt for uro ved pokalfinalen

- Jeg er ret stolt over, ja, nærmest rørstrømsk over, hvordan vores fans kunne have en fest og stadig overholde alle corona-restriktioner. Det er jeg sikker på, også vil ske i den kommende weekend, siger han.

Sydbank Park i Haderslev har normalt plads til godt 10.000 tilskuere.

De 1.500 billetter udbydes i første omgang til sæsonkortholdere og sponsorer.