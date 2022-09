157 års ølbrygning hos Fuglsang fortalt gennem billeder

1941 - Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik og Bryggeri

I 30'erne var det tid til et nyt generationsskifte. Sophus og Christian Fuglsang døde hhv. i 1931 og 1935. Virksomheden blev overtaget af Sophus' to sønner, Conrad og Sophus Fuglsang. I 1941 stoppede man med at være et aktieselskab. Man sammenlagde de to afdelinger, hvor navnet blev Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik og Bryggeri.

1941-1990 - De lokales favorit

Besættelsestiden var hård. Især for maltproduktionen, fordi eksporten næsten stoppede overalt.

Efter krigen steg produktionen igen, og Fuglsang blev for alvor sønderjydernes foretrukne øl, da andre lokale bryggerier forsvandt. Dele af sortimentet blev desuden forhandlet i landsdækkende kæder.

I 1967 valgte man endnu engang at ændre i virksomhedens struktur, hvor bryggeri og maltfabrik blev delt op i to aktieselskaber. I 1984 stiftede de to brødre fonden Conrad og Sophus Fuglsangs Fond, hvor de to selskaber blev ejermæssigt samlet.