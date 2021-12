-17 grader: Koldeste decembernat i 11 år

Minus 17 grader.

Det er den laveste temperatur, der, ifølge DMI, er registreret i Danmark i nat ved Flyvestation Skrydstrup.

Og det er ikke kun i Vojens, at vejret er koldt. Det er det i hele Danmark.

Vi har nemlig vinterhalvårets hidtil koldeste morgen, oplyser TV2 Vejret.



Faktisk skal vi tilbage til december 2010 for at finde en lavere temperatur i december end den ved Skrydstrup.



Og det er fortsat koldt derude. Flere steder ligger temperaturen på mellem nul grader og 15 graders frost. Kun enkelte steder langs kysterne holder temperaturen sig over frysepunktet.



Først efter solopgang vil temperaturen begynde at stige, dog uden at det bliver varmt. Mange steder landet over vil juledag nemlig stå på frost dagen igennem.



1. juledag byder også på et solrigt vejr. Det oplyser vagthavende meteorolog ved DMI, Jesper Eriksen.

- En smuk dag venter forude med solrigt vejr til de fleste. Temperaturen kommer op mellem 3 graders frost og 3 graders varme, lunest bliver det ved Vestkysten, oplyser han.