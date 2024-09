19-årig kørte John ihjel - nu står familien tilbage med stor gæld

Da hun kørte over ham, mærkede hun et bump, men syntes i bakspejlet, at det lignede en affaldspose, og derfor kørte hun videre.

Dagen efter hørte hun, at en mand var død og regnede ud, at det nok var ham, hun havde ramt, men først tre dage efter påkørslen meldte hun sig via sin far til politiet.

Fredag den 1. december var han også på gåben, da han var på vej hjem omkring midnat. Han var påvirket af alkohol og havde ikke sin stok med sig, da han faldt på gaden midt i Haderslev by og blev kørt over.

Hun fælder en tåre, mens hun kigger på billederne. På et af dem kører John på en handicapscooter. Benene var begyndt at svigte, og han faldt nogle gange, når han gik.

I Retten i Sønderborg blev den 19-årige kvinde idømt fire måneders betinget fængsel med vilkår om 100 timers samfundstjeneste. Derudover blev hun frakendt kørekortet i et år og dømt til at betale en erstatning på 35.000 kroner til Johns mor.

- Vi sidder jo med en følelse af, at det ingen konsekvenser har for hende. Hun kan fortsætte sit liv som før, mens vores liv er forandret for altid. Sorgen skal vi jo lære at leve med, lyder det fra Maria Gellert.

- Jeg ved godt, hun ikke har gjort det med vilje, men jeg synes, at når man fejler, så må man også mærke, at der er en konsekvens, og det føler jeg ikke, at hun kommer til med den her dom, siger Rikke Straarup.

- Det her handler ikke om hævn. Jeg synes bare, at hun har gjort noget forkert. Hun vælger at køre videre. Var hun bare stoppet op, så havde vi set det på en helt anden måde. Lige nu føles det mest som om, hun er offeret, siger Line Straarup og hendes søster tilføjer:

Kravet blev fremført under retssagen, men dommeren nåede frem til, at en erstatning på 35.000 kroner var passende. Både Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod og SF´s Karina Lorentzen har kaldt beløbet en hån mod de efterladte , og familien har heller ikke selv meget til overs for den afgørelse.

Derfor havde hun via sin bistandsadvokat bedt om en erstatning på 126.000 kroner og yderligere 75.000 kroner for den psykiske smerte, det har været at miste en søn og i tre dage gå i uvished om, hvem der havde påkørt ham.

Billederne på bordet kalder minderne om John frem hos familien. De husker dengang, han grinende kom forbi, fordi han nærmest have købt en butik tom for chokolade til sine niecer og nevøer.

- Jeg har en mor, der sidder med en kæmpegæld nu. Jeg synes, det skulle have været sådan, at de (den dømte og hendes familie red.) kunne have hjulpet med at betale noget af det, for det er ikke vores skyld, at han ikke er her mere, tilføjer Line Straarup.

- Det efterlader os med følelsen af at være en lille smule til grin. 35.000 kroner dækker ikke noget, og man kan også komme til at tænke, om det var det, et menneskeliv var værd, lyder det fra Maria Gellert.

Nu er legeonklen her ikke mere. I dag onsdag udløb fristen for at anke dommen, men det har hverken anklager eller forsvarer valgt at gøre. Da familien ikke er en del af retssagen, har de ingen mulighed for at sende sagen videre til landsretten.

- Vi kan ikke gøre noget for vores bror. Sagen er afsluttet, og det har været frygteligt bare at sidde som tilskuer til, at sagen om min bror blev afgjort, fortæller Rikke Straarup.

- Jeg håber, at der kommer mere fokus på de her domme fremover, så andre ikke skal sidde i samme situation som os. Den magtesløshed er så hård at være i, og der er ikke nogen, der lytter til os. Der er ikke nogen, der spørger, om vi er okay, fortsætter hun.

Peter Kofod (DF) har bedt justitsministeren kommentere på dommen til den 19-årige, men har endnu ikke fået svar.