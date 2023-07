21-årig døde på slagmarken - 100 år efter skal efterkommere begrave ham

- Sammen med museet gav jeg det et skud og efterlyste efterkommere i en Facebookgruppe for faldne soldater, og der var bid, fortæller Allan Emiliussen og forklarer, at en person havde tagget en anden person i kommentarfeltet og skrevet: Er det ikke din farfar?

Efter at have oplyst navnene på Erik Petersen Skøtts fem søskende i en artikel i JydskeVestkysten modtog Allan Emiliussen en besked fra en kvinde, som viser sig at være endnu en efterkommer.