25 millioner kroner på spil for Glen og Sønderjyske

Ud over den sportslige ære ved at vinde pokalfinalen to år i træk, så kan vinderen også se frem til indtægter på deltagelse i europæisk fodbold, der vurderes til at være på 25 millioner kroner.

Vinderen af pokalturneringen er i første omgang sikret en playoffkamp til Europa League med mulighed for at kæmpe sig frem til slutspil.