30-årige vanvidsbilist idømt to års fængsel

I en 60 kilometer zone blev manden målt til over 130 kilometer i timen, kørte undervejs over for rødt lys og kom under jagten over i den modkørende vejbane. Under flugten fra politiet var bilisten tæt på at ramme flere medbilister.

Jagten endte, da bilisten blev bokset ind af tre politikøretøjer, som manden påkørte.

Den 30-årige mand viste sig at være påvirket af amfetamin, var frakendt førerretten og havde en ulovlig kniv i bilen. Efter en ransagning på mandens bopæl, fandt politiet 282 gram amfetamin.

Udover to års fængsel har manden mistet førerretten i 10 år, ligesom bilen, der er ejet af en anden person, blev konfiskeret.

Siden den 31. marts i år har politiet haft bemyndigelse til at beslaglægge køretøjer, hvis det indgår i vanvidskørsel, selvom køretøjet er eget af andre end føreren.

Det er retten, der beslutter om køretøjet skal konfiskeres.