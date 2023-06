Pengene skal bruges på at gentænke pumpehuset, der ligger ved Slivsø. Midlerne skal bruges til at søens historie og natur bliver tilgængelig for flere.

Projektet går i gang efter sommerferien, og sidst på året skyder Realdania og Ny Carlsbergfonden gang i en åben idékonkurrence, hvor nyetableret tegnestuer kan byde ind på Slivsø og give deres bud på, hvordan området kan gentænkes.

Det forventes at projektet er klar til realisering i slutningen af 2024 eller starten af 2025.