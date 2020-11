35 træer plantet for Genforeningen

Som et minde om, at Sønderjylland for 100 år siden blev genforenet med Danmark, blev der fredag plantet 35 træer 35 forskellige steder i Haderslev Kommune.

På denne video kan man se, hvordan det gik for sig i Årøsund ved Lillebælt.

De mange træer er betalt af kommunens forskønnelsesmidler samt Fonden for Træer og Miljø.

Kommunens landsbyer har kunnet søge om at plante eg, lind, bøg, blodbøg eller magnolia.

Ud over Årøsund blev træerne plantet her: Jegerup, Fole, Aarø, Hammelev, Øsby, Starup, Skrydstrup, Vojens, Simmersted, Gabøl, Nustrup, Sønderballe, Tiset, Maugstrup, Bevtoft, Over Lerte, Enderupskov, Bjerning, Over Jerstal, Oksenvad, Strandelhjørn, Marstrup, Hoptrup, Arnum, Gram, Vedsted, Fjelstrup, Styding, Sommersted, Vester Lindet, Sdr. Vilstrup, Moltrup, Halk/ Hejsager og Haderslev.