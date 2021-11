36-årig anholdt med næsten 3.000 kanonslag

Det er forbudt at besidde eller affyre kanonslag i Danmark - året rundt. Og det måtte en 36-årig mand fra Haderslev have set stort på, da han pakkede sin bil torsdag. Kort tid efter blev han årets første store fyrværkerifangst for politiet.

- Han havde 120 store og 2.800 små kanonslag i bilen, da vi stoppede ham på Sommerstedvej uden for Haderslev, fortæller Ole Aamann, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden er bosiddende i Haderslev og nu sigtet for det ulovlige fyrværkeri.

Efter anholdelsen kl. 16.38 ransagede politiet også mandens hjem i Haderslev, hvor der dog ikke blev fundet yderligere kanonslag.

Manden har under afhøring ikke røbet, hvor han har kanonslagene fra.