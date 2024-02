382 borgere i jysk by vil have støjmur for at slippe for motorvejslarm

Hammelev Sogns Borgerforening fik i dag foretræde for folketingets transportudvalg. Her afleverede de 382 underskrifter fra borgere i Hammelev, der gerne vil have et støjværn.

- Jeg er faktisk positivt overrasket. Jeg synes, det er dejligt, at man fik lov at sige det, man gerne ville sige, siger Anita Blenner, der er medlem af borgerforeningen og deltog på mødet.

Ifølge tal fra Vejdirektoratet er der kommet flere biler på motorvejen ved Haderslev igennem årene. I 2012 blev der registreret 36.975 biler pr. dag året rundt. I 2022 var det tal steget til 43.948.

Det kan borgerne i Hammelev tydeligt høre.

- Jeg synes de fremlagde sagen rigtig godt fra Hammelev Sogns Borgerforening og fik vist, at der jo er nogle nogle støjudfordringer, og det er vigtigt, at de kommer og gør opmærksom på problemet og har underskrifter med, der gør, at de kan komme på dagsordenen og kan komme med i det arbejde, der løbende er med at lave støjbekæmpelse langs de danske veje, siger Jesper Petersen (S), der er medlem af transportudvalget.

Han fortæller, at transportministeren nu skal se på sagen og finde ud af, hvilke muligheder der er for at imødekomme borgernes ønsker.