Ved lørdagens jubilæum i Haderslev deltager 4000 motionister. Dermed sætter Haderslev Kommune rekord for deltagere i stafetten.

- Vi er sådan cirka fire gange så stor, som den næststørste kommune i år. Så vi kan et eller andet, siger Børge Kok, der er formand for styregruppen, der arrangerer Stafet for Livet i Haderslev Kommune.