46-årig skater vil have børn væk fra skærme og karakterræs

- De får en masse megagode værdier, som er sunde for alle børn og unge også uden for banen. Det handler om at holde balancen, og det handler om mod og dedikation. De lærer at række ud, at turde tale med andre. Og de kommer væk fra alle skærmene og det pres, unge føler for at få høje karakterer og vælge den rigtige uddannelse, siger Morten Burgdorf Bennetsen.

Ryger på røven

Alslev syd for Varde var hyggelig, men ikke hip, så i år 2000 flyttede han til København for at finde andre skatere og fine parker.

Her blev han en del af et særligt fællesskab. Udefra kan det ligne anarki, men selv om skateboards er street med plads til alle og højt til himlen, så er der rammer - og uskrevne regler.