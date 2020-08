51-årig mand skød på politiet

En 51-årig mand blev mandag anholdt i Haderslev, efter at han havde affyret skud mod politiet. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelse.

Anholdelsen fandt sted klokken 09.05.

Politiet var mødt op en halv time tidligere for at tale med den 51-årige om deres mistanke om, at han var besiddelse af narkotika. Ved henvendelsen blev der affyret skud mod politiet.

Ingen blev ramt, og den efterfølgende anholdelse foregik fredeligt.

Den 51-årige er sigtet for forsøg på manddrab som følge af skudhændelsen, og anklagemyndigheden skal senere tage stilling til om den 51-årige skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængslimng..

Ingen blev ramt, og gerningsmanden blev efterfølgende anholdt fredeligt. Syd- og Sønderjyllands Politi er fortsat massivt til stede i Nørregade i Haderslev.

Der er ikke længere fare for hverken politi eller andre, men politiet er fortsat på stedet i forbindelse med den videre efterforskning og har afspærret Nørregade omkring gerningsstedet.