650 branddragter og 250 brandhjelme på vej til Ukraine

Danske Beredskaber sender tirsdag en lastbil med sikkerhedsudstyr - indsamlet i hele landet - til Ukraine.

Klokken otte tirsdag morgen forlod en lastbil fra Civilforsvaret kasernen i Haderslev med kurs mod Ukraine.

Den er lastet med 650 komplette branddragter og 250 brandhjelme, hvilket er nok til at bemande 62 brandbiler plus det løse. Onsdag morgen ved samme tid forventes den at ankomme i Ukraine, hvor der er akut brug for den slags udstyr.

- Jeg er sikker på, at udstyret kommer til at gøre gavn, så civilbefolkningen bedre kan blive beskyttet, sagde Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber og samtidig beredskabsdirektør i TrekantBrand, kort før afgang.