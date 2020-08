75-årig mand tiltales for bombetrusler mod sommer- og julemarkeder

Manden er blevet tiltalt for at have truet både sommer- og julemarkeder på Gram Slot. Det er sket ved, at Sønderjyllands Politi på USB-stik modtog trusler om sprængstoffer på markederne.

Tiltalen handler om to tilfælde. Forud for den 23. juli 2019 mener politiet, at den nu 75-årige mand har sendt et USB-stik til Syd- og Sønderjyllands Politi. På USB-stikket lå et dokument, hvor der blev truet med, at der ville blive placeret sprængstof på sommermarkederne i juli og august på Gram Slot.

Læs også 74-årig mand fængslet for trusler mod Gram Slot

Truslen blev gentaget forud for den 13. november 2019 med fremsendelse af endnu et USB-stik til Syd- og Sønderjyllands Politi. Her blev det meddelt, at der ville blive placeret sprængstoffer på Gram Slots julemarkeder.

Truslerne betød, at markederne måtte afvikles med adgangskontrol og personale fra Syd- og Sønderjyllands Politi tilstede.

Den 75-årige mand er tiltalt efter straffelovens bestemmelser om trusler, der kan fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd.

Afsløret før julemarked

I første omgang lykkedes det ikke politiet at finde frem til manden bag de første trusler mod sommermarkedet på Gram Slot.

Først da truslen blev gentaget kort før, at julemarkederne gik i gang 2019, fandt politiet frem til en mulig gerningsmand, nemlig den nu 75-årige tiltalte.

Sagen er endnu ikke berammet i retten.