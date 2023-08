750 ture med fiskefoder er ikke nok for Caroline S.

En af de frivillige på Caroline S. er Brian Jensen. Han er til daglig skibsfører i det sydfynske øhav og frivillig kaptajn på Caroline S.

- Jeg vil gerne være med til at bevare et stykke dansk, maritim kulturarv, og så er det noget andet end at sejle passagerer på Svendborgsund, fortæller kaptajn Jensen.

Og rigtige søfolk omtaler rigtige skibe som hunkøn.

- Det er godt for Caroline, at vi holder hende beskæftiget, fortsætter kaptajnen.