76-årig mand dømt for trusler mod sommer- og julemarkeder på Gram Slot

Trusler over flere måneder

Om morgenen den 23. juli 2019 modtog Syd- og Sønderjyllands Politi en konvolut med et usb-stik. På usb-stikket var et tekstdokument med alvorlige trusler mod sommermarkedet ved Gram Slot.

- Der er sprængladninger blandt kræmmernes ting på sommermarkedet på Gram Slot d. 25. juli og 1. og 8. august. De bliver placeret løbende og kan bringes til udløsning når som helst på de dage kl. 11.00-13.00 eller hvem ved, lød det.

Fire måneder senere modtog politiet den 13. november et lignende dokument på et nyt usb-stik. Her var truslerne rettet mod julemarkedet ved Gram Slot.

På grund af truslerne blev de to markeder afviklet med adgangskontrol og personale fra Syd- og Sønderjyllands Politi til stede.