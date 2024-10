80-årig maskinarbejder passer drejebænken og laver det, de andre ikke kan finde ud af

Den efterfølgende dom lød på fire måneders betinget fængsel til den 18-årige med vilkår om 100 timers samfundstjeneste, frakendelse af kørekortet i et år og en erstatning til afdødes familie på 35.000 kroner. Familien fortalte dengang, at de følte at straffen var for lav, og at godtgørelsen var til grin. Det faldt også politikerne Peter Kofod (DF) og Karina Lorentzen (SF) for brystet.

Sidst nævnte stillede derfor spørgsmål til Justitsminister Peter Hummelgaard (S), om han mener, at erstatningen for et tabt menneskliv er for lille, og om reglerne på området bør udvides.

”Vil ministeren redegøre for, om han ikke mener erstatningen på 35.000 kr. for et tabt menneskeliv er for lille, og han bedes tage stilling til om 1) vi bør anerkende en bredere personafgrænsning af ofre end den, sagen er gået ud over, f.eks. pårørende og 2) om han vil igangsætte et arbejde, som skal øge erstatningerne, jf. artiklen ”Erstatning er en hån mod familie til afdød, mener politikere” fra tvsyd.dk den 4. september 2024?” Karina Lorentzen (SF)

Justitsministeren har dog ikke planer om at foreslå ændringer på området. Derudover vil han af principielle grunde ikke udtale sig om konkrete sager, der har været behandlet ved domstolene.

- I forhold til godgørelsernes størrelse mener jeg generelt, at det er væsentligt, at de tilkendte godtgørelser ikke i almindelighed opleves som urimeligt lave. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at en godtgørelse ikke ydes for et økonomisk tab. Muligheden for at tilkende godtgørelse til efterladte må altså ikke forstås sådan, at der kan sættes pris på et menneskeliv, skriver han i sit svar til Karina Lorentzen (SF).

SF undrer sig over svar

Familien til nu afdøde John Jesper Lund havde via deres bistandsadvokat bedt om cirka 126.000 kroner i erstatning. Pengene skulle dække hans mors udgifter til blandt andet begravelses og oprydning af John Jesper Lunds lejlighed.

Derudover havde de anmodet om yderligere 75.000 kroner for den psykiske smerte, moren blev påført af både at gå tre dage i uvished om, hvad der var sket, og det at miste en søn. Hun blev tilkendt 35.000 kroner.