87-årig mand fundet i god behold efter eftersøgning

- Ingen har set Ib siden tirsdag. Vi formoder, at han er gået en tur og måske ikke har kunnet finde hjem. Han kan have søgt ind i ly for natten og kulde, så jeg opfordrer til at borgerne i Vojens ser efter Ib i garager, carporte, udhuse og lignende steder, siger vagtchef Claus Skovgaard, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 87-årige mand er formentlig iført mørkeblå jakke og bordeaux farvede bukser.

Torsdag morgen oplyser politiet, at nattens eftersøgning ikke har ført til, at manden er blevet fundet. Eftersøgningen fortsætter i løbet af torsdagen med hundepatruljer og helikopter i området.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser torsdag eftermiddag, at 87-årige Ib er fundet i god behold. Han er kold, men har det efter omstændighederne godt. Det oplyser politiet på Twitter.