98-årig skal have hjælp til næsten alt - alligevel bor hun for sig selv

I dag havde Rita, Bodil og Haderslev Kommune besøg af sundhedsminister Sophie Løhde (V) og hendes sundhedsstrukturkommission, der skal fremtrylle den store forkromede løsning på alle problemer i sundhedssektoren og nærliggende områder. Det imponerer ikke den gamle.

- Det er mennesker ligesom vi andre, fortæller Rita.

Ingen banegård

For sundhedsministeren var det også givende at få et indblik i den ældre borgers hverdag.

- Jeg syntes, at det er vigtigt, at vi får et langt mere sammenhængende sundhedsvæsen. I virkeligheden er man som borger bedøvende ligeglad med, om det er kommunen eller regionen, der kommer på besøg. Man er optaget af, at det tilbud, man modtager, hænger sammen, at det er af en god kvalitet, og at man, når man er ældre menneske, ikke har oplevelsen af, at ens hjem er en banegård, siger Sophie Løhde.

- Jeg synes, at Ritas fortælling om, hvor vigtigt det er, at det er kendte ansigter, der kommer i hjemmet, er noget af det, der har været det vigtigste budskab til kommissionen her i dag, siger ministeren.