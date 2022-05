Årets 'æreshertug' i Haderslev skal findes

Uddelt siden 1970'erne

Prisen er blevet uddelt siden midten af 1970'erne.

Det er en komité, der på baggrund af indstillinger fra borgerne i Haderslev Kommune, der udnævner den nye æreshertug.

Efter navnepladenedlæggelsen kører kareten videre til Damparken, hvor 1. viceborgmester Kjeld Thrane byder velkommen til en reception.

Herefter vil der være taler af både den nye og den gamle æreshertug.

Efter receptionen er der mulighed for at gå videre til ridderturneringen på markedet. Se hele programmet for Hertug Hans Festival her.