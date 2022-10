- I bedste fald sejler færgen igen mandag aften, men det kan godt være, at den først sejler igen tirsdag eller onsdag, fortæller Jan Sejersen, der er kaptajn på Årøfærgen.

Indtil færgen er klar til at sejle igen i næste uge, er motorbåden Magda 3 i brug. Den kan kun have 12 passagerer med. Det er altså ikke muligt at sejle med biler.