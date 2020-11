Afdøde "Lille Bent" sørger for gratis jul til udsatte borgere

Det var en historie, der nåede helt til de landsdækkede medier, da "Lille Bent" eller Alfred Bent Frank i september måned døde i en alder af 87 år.

"Lille Bent" døde uden pårørende, og uden at der var nogen, der kunne sørge for bisættelsen. Derfor blev der startet en indsamling, hvor pengene strømmede ind.

- Vi havde slet ikke regnet med, at der kom så mange penge ind. Men nu kan vi jo slå to fluer med et smæk. Vi kan både hjælpe de døde og de levende, siger Hans Skøtt, der tog initiativ til indsamlingen.

Blev samlet ind på 48 timer

Mere end 25.000 kroner blev det til på 48 timer, og derfor er der overskydende penge til at give en gruppe brugere af værestedet Borgercafeen en gratis juleaften.

- Det betyder rigtig meget. Det er jo folk, der ikke har nogen penge. Slet ikke sidst på måneden, fortæller Karen Thymann, der er daglig leder af Borgercafeen i Haderslev.

Værestedet bliver blandt andet besøgt af folk med et misbrug, psykiske problemer eller er hjemløse. Derfor er de godt 9.000 kroner, der blev i overskud fra "Lille Bents" bisættelse, noget der gør en forskel for mange.

- Bent kom jo selv dernede, det var et af hans stamsteder, derfor er det helt naturligt, at pengene går til Borgercafeen, fortæller Hans Skøtt.

Og pengene kommer lige på det rigtige tidspunkt.

- Det betyder, at dem der kommer juleaften, kan få det hele gratis. Der er råd til julefrokost, der er råd til juletræ, og der er råd til gaver, siger Karen Thymann.

Helt i Bents ånd

Normalt koster det 70 kroner at deltage juleaften.

- Det er i forvejen billigt, men ikke for alle, fortsætter hun.

Coronarestriktioner betyder, at der i år kun er plads til 18 borgere juleaften.

Og hvad "Lille Bent" mon synes om, at han nu på den her måde giver en hånd til andre, er Karen Thymann ikke i tvivl om.

- Han var jo en original, der mødte mange fordomme på sin vej. Men jeg er helt sikker på, at han vil glæde sig over at kunne hjælpe andre, fortæller hun.