Afsløringer om krænkelser i Forsvaret har påvirket nye rekrutter på Haderslev Kaserne

- Det giver en god ro i maven, at der er ekstra opmærksomhed på det, og at det bliver italesat, så det er noget, skolerne også er klar over - også, at det kan få store konsekvenser for dem, der udsætter andre for krænkende adfærd, siger Mia Roland Jensen.

Allerede politikker på området

Ifølge Morten Hedegaard Breum, der er seniorsergent ved Haderslev Kaserne, er der heller ikke grund til at bekymre sig. For uddannelsesstedet har allerede klare politikker og retningslinjer.

- Det, der er beskrevet i Operation X, er ikke acceptabelt, og vi har meget fokus på, at det ikke kommer til at ske. Fra kompagniets side mødte al personel ind i sidste uge, hvor de politikker, vi har omkring krænkende adfærd, blev gennemgået. Det er allerede en del af vores praksis, fortæller Morten Hedegaard Breum og fortsætter: