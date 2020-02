Allan vil banke sin søn i Fortnite: - Kun sejren tæller

En, to, tre. Sæt i gang!

To smørknive. To pakker leverpostej. Og to drengerøve, der ikke vil tabe.

Det er en helt normal hverdagssituation hjemme hos 45-årige Allan Dam Didriksen.

Hvad er Fortnite? Fortnite er et samarbejds- og overlevelsesspil, der udkom i 2017.

Man kan spille alene eller i hold og skal forsøge at være den sidste overlevende på en ø med 100 andre spillere.

Fortnite kan spilles på alle platforme og er gratis at downloade.

Spillet er på få år blevet ekstremt populært og på verdensplan er der over 200 millioner registerede brugere.



- Vi konkurrerer om alt herhjemme. Skal der smøres leverpostejmadder, så gælder det om at gøre det hurtigst. Der er hele tiden konkurrence. Det er en stor del af vores hverdag, siger Allan Didriksen.

Allan Dam Didriksen er kok og kommer oprindeligt fra Amager, men bor nu Haderslev sammen med hans kone og deres fire børn. Han elsker at dyste mod sine børn - især sin 14-årige søn Mikkel, som han nu udfordrer til duel.

Leverpostejmadderne er i den næste tid skiftet ud med det populære spil Fornite. Allan Didriksen skfter smørkniv ud med mus og tastatur, når han i den nye sæson af ’Tæv Din Teenager’ skal lære at spille Fortnite.

Spillet fylder meget i hverdagen hjemme hos familien i Haderslev, hvor flere af ungerne spiller det - og gerne i timesvis. Men især Mikkel bruger mange timer på spillet, mens Allan står ved siden af og ryster på hovedet.

Tæv Din Teenager 'Tæv Din Teenager' er et program, der bliver sendt hver søndag kl. 19.30 i TV SYD.

Fire forældre skal med hjælp fra en coach lære at spille computerspillet Fortnite og forvandle sig et e-sportshold, der kan banke deres egne teenagere i spillet.

Det er muligt at streame serien på TV SYD Play eller YouTube. Du kan følge programmets Facebook-side her.

Det er anden sæson af programmet, der første gang blev vist i 2018. Her skulle fem forældre lære at spille skydespillet Counter-Strike.

- Vi har meldt os, fordi jeg gerne vil ind i spiluniverset. Jeg vil prøve at opdage, hvad det er, der sker inde i deres hoveder, når de kigger på de skærme, siger Allan Didriksen.

Om tre måneder har Allan måske skiftet synspunkt. Han vil gerne udfordre sine egne holdninger – og vise sin søn, at han far sagtens kan banke ham på sønnen egen hjemmebane i Fortnite.

Fatter ikke Fortnite

Det er ikke fordi, at Allan Didiriksen ikke har forsøgt at blive klogere på sin søns interesse for Fortnite. Han har prøvet at spille med og forsøgt at være åben, men det er svært. Især når tålmodigheden ikke er den største hos kokken.

Han har nemlig på forhånd besluttet, at spillet er 'totalt latterligt'.

- I min verden er det spild af tid at bruge så lang tid på at sidde og spille. Jeg forstår ikke, at man leger med headset på, og man ikke er ude at spille fodbold og være sammen, siger Allan Dam Didriksen.

I min verden er det spild af tid at bruge så lang tid på at sidde og spille. Allan Dam Didriksen, deltager, 'Tæv Din Teenager'.

Og i følge Allan Didriksen, så er det meget tid, som knægten spilder på spillet.

Mikkel går også til fodbold, men fik han lov, så ville han skifte spilminutterne på grønsværen ud med spilminutter i den virtuelle spilarena.

- Hvis det var, at han brugte tiden på at gøre rent i stedet, så havde vi nok boet i det reneste hus i DK. Jeg tør ikke gætte på, hvor mange timer han bruger på det, siger Allan Didriksen.

Allan Dam Didriksen sammen holdets coach, Jørgen Bjørn Hansen, i den nye sæson af ' Tæv Din Teenager'. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD

Konflikter i hjemmet

Det er aldrig til at vide, hvor lang tid et spil Fortnite tager – og det kan betyde, at konflikterne lurer lige om hjørnet i hjemmet i Haderslev.

- Når jeg siger, at der er mad, så skal han lige spille færdig. ’Jeg skal lige det og det og det’. Og så bliver maden kold. Nu er jeg kok, så det irriterer mig helt vildt, at jeg laver varm mad for at det så skal blive koldt. Det kan godt give konflikter, siger Allan Didriksen.

Når de skal ud af døren, så er Mikkel er altid den sidste, der færdig, fordi han 'lige skal spille færdig'. Den sætning bliver ofte hørt fra drengeværelset på første sal.

Ligesom sin far er Mikkel konkurrencemenneske, så når han taber, kan blive sur og frustreret.

- Han lever sig ind i en eller anden verden og råber og skriger og tastaturet får en tur. Han jo stadig den søde og rare dreng, men der kommer nogen ting, hvor man bare tænker: Hvad skete der lige der, siger Allan Dam Didriksen.

Nogle gange vækker Mikkel sin lillesøster, og så må Allan jeg gå op og tale med store bogstaver. Det er mange småkonflikter, som ofte hurtigt løser sig, men Allan føler, at computerspil skaber dem hele tiden i familien.

- Måske er det, fordi jeg ikke forstår det, erkender Allan Dam Didiriksen.

Vil vinde

Mikkel håber, at hans far ville komme til at acceptere og forstå, at han bruger så lang tid på at spille Fortnite.

- Når han tilmelder sig noget, så giver han sig 100 procent. Han skal vinde over mig. Det er hans mål, siger Mikkel.

Og Mikkel har helt ret.

Det glæder jeg mig mest til det er at hæve pokalen i finalen. Ellers så er alt andet ligegyldigt. Allan Dam Didriksen, deltager, 'Tæv Din Teenager'

- Når jeg sagt a, så siger jeg også b. Nu har jeg sagt ja til det her, og så går jeg også all in. Skal jeg lade være med at sove, så gør jeg det. Jeg skal ikke tabe, siger Allan Didriksen.

Nu er det blevet en konkurrence mellem far og søn. Og så ved Allan godt, at tingene ændrer sig. Han kan godt gå hen og blive bidt af Fornite og bruge mange timer foran skærmen. Han kan godt blive en smule frustreret og komme til at bande, når han taber. Med andre ord: Han kan blive en kopi af sin søn.

Allan Didriksen er kampklar i forbindelse med optagelserne til 'Tæv Din Teenager'. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD

Og lige netop det glæder han sig til. At føle den samme begejstring for spillet som sin søn. At forstå, hvorfor det spilunivers betyder så meget for ham.

Men der én ting, han glæder sig endnu mere til.

- Det glæder jeg mig mest til det er at hæve pokalen i finalen og slå Mikkel. Jeg skal vise, jeg er den bedste. Ellers så er alt andet ligegyldigt, siger Allan Didriksen.

