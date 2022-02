Alvorligt syg mand får stjålet to knallerter - nu udlover hans ven dusør på 15.000 kroner

Sympati for en mand, der ligger ned

Først smed Mogens Pedersen selv 2.500 i dusørpuljen, og siden da har et hav af donorer smidt penge i puljen, der nu lyder på 15.000 kroner - et beløb, der fortsætter med at stige i takt med delingerne på Facebook.

Det understreger ifølge Mogens Pedersen - der selv har en butik med reservedele til Puch Maxi'er - at det er vigtigt for folk, at Gerhardt Nielsen får sine knallerter tilbage.

- Det siger mig, at i de her knallertkredse der står vi sammen for at hjælpe hinanden. Det er et godt sammenhold. Det bliver også delt med venner, fordi man har sympati for en mand, der ligger ned, siger Mogens Pedersen.