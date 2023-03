Amerikanske F35-fly over Syd- og Sønderjylland

- Besøget af amerikanske F-35 kampfly og dertilhørende personel er en vigtig del af forberedelsen til, at vi selv modtager og begynder at operere med vores egne fly senere på året, siger oberst og chef for Fighter Wing Skrydstrup Kim Jensen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Vi får erfaringer med det operative, når vi flyver og opererer sammen i luften, men også alt det logistiske på jorden ved at have flyene her på flyvestationen lærer os meget.