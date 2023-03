Amerikanske superfly besøger Syd- og Sønderjylland

Til efteråret ankommer den første af i alt 27 danske F-35 kampfly, men i disse dage er det allerede nu muligt, at få et glimt af kampflyet på dansk jord.

Mandag ankom der nemlig fem F-35 kampfly fra den amerikanske luftbase, Lakenheath Air Force Base, i England til Flyvestation Skrydstrup.



Her vil flyene være at finde mellem den 6. til 16. marts, hvor forberedelserne til at modtage de nye kampfly påbegyndes.

- Det er klart, at vi kan lære en masse af amerikanerne, og det her giver os også muligheden for at få hele flystationen spundet endnu mere op, så vi er klar, når vi modtager vores egne F-35 kampfly, siger Kim Jensen, der er chef for Fighter Wing Skrydstrup.