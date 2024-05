Anfører forlænger sin kontrakt i Sønderjyske Fodbold

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.



Fodboldspillerens kontrakt stod til at udløbe efter indeværende sæson, men er han blevet forlænget med et år, og det er han godt tilfreds med.

– Jeg er meget glad for, at vi er blevet enige om en kontraktforlængelse, og det bliver som altid med stolthed, at jeg trækker den lyseblå trøje over hovedet. Jeg er glad for at være i klubben, og Sønderjyske Fodbold betyder meget for mig, siger han.

Han har foreløbig spillet 141 kampe for Sønderjyske Fodbold og er dermed den spiller i den nuværende trup, der har spillet flest kampe for klubben.