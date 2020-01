Avis: Hærvejsmotorvej hænger i tynd tråd

En ny motorvej på langs gennem Jylland fra Haderslev i syd til Hobro i nord hænger i en tynd tråd, efter at Vejdirektoratet i denne uge offentliggjorde en ny undersøgelse for den sydligste del af projektet.

Det skriver Politiken.

Den omfattende VVM-undersøgelse næsten halverer den gevinst, som samfundsøkonomien vil nyde godt af, hvis staten smider omkring syv milliarder kroner i motorvejen. En forundersøgelse anslog forrentningen til knap otte procent. Nu er den nede på under fire procent.

Dermed ryger Ny Midtjysk Motorvej, som projektet hedder, også længere ned ad transportminister Benny Engelbrechts (Soc.dem.) prioriteringsliste.

- Ny Midtjysk Motorvej placerer sig nu et helt andet sted i forhold til nogle af landets øvrige infrastrukturprojekter, siger han.

Bilister sparer mindre tid

Beregningerne i VVM-undersøgelsen er foretaget med en ny model fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

De viser, at tidligere undersøgelser overvurderede den tid, bilisterne sparer, hvis de vælger en ny motorvej frem for E45.

Den nye model kan modsat forgængerne splitte trafikdøgnet op i intervaller på godt to timer og konkluderer, at flere bilister end tidligere antaget vil køre ad en ny motorvej på tidspunkter, hvor der ikke er kø på E45. Derfor sparer de mindre tid end tidligere beregnet.

Professor Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet, der specialiserer sig i transportøkonomi, roser, at beregningerne er forbedret. Hans dom over Ny Midtjysk Motorvej er klar:

- En forrentning på under fire procent er meget lavt. Analysen fastslår, at motorvejen ikke er en god investering. Man kan bruge pengene bedre mange andre steder, også på infrastruktur, fastslår han.