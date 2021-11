Beboerformand om mulig million-pulje: - Det er meget positivt

På Lillebæltsøen Aarø drømmer beboerne om at opføre ti nye almene boliger.

Den drøm kom øboerne et skridt tættere på, da indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (A) onsdag bekræftede, at regeringen agter at oprette en ny pulje til småøer, efter at den første pulje bestående af 30 millioner kroner blev revet væk foran næsen på dem.

- Vi er meget opmærksomme på de småøer, der forgæves har forsøgt at etablere almene boliger. Jeg er sikker på, at vi finder en god løsning, så de kan bygge de boliger, de gerne vil. Derfor behøver de ikke at lægge planerne ned i skuffen, de kan bare beholde dem på bordet, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad.