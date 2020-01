Mandag aften kørte en bil over den dansk-tyske grænse uden at stoppe for politiets grænsekontrol. Derfor jagtede politiet bilen, som blev stoppet på motorvejen nær Haderslev.

I bilen var to danskere, én irer og en kuffert med 34 kilo khat.

Den 34-årige irer blev tirsdag eftermiddag fremstillet ved retten i Sønderborg, hvor han er blevet fængslet i to uger. Manden nægtede sig skyldig og kærede fængslingen.

